Officiellt: Cech tar roll i Chelsea: “Känner mig väldigt privilegierad”

Petr Cech valde att avsluta sin spelarkarriär efter förra säsongen, när han hjälpte Arsenal att ta sig till final i Europa League. Nu står det klart att han återvänder till Chelsea, där han spelade i 11 år, i en roll som teknisk rådgivare för a-laget.

- Jag känner mig väldigt privilegierad att få den här möjligheten att komma tillbaka till Chelsea igen och hjälpa till att skapa den bästa möjliga standarden för att klubben ska fortsätta att ha den framgång den har haft de senaste 15 åren. Jag ser fram emot en ny utmaning och jag hoppas att jag kan använda all min fotbollskunskap och erfarenhet för att hjälpa laget ännu mer i framtiden, säger Cech.

Rollen innebär att Cech kommer att jobba nära Chelseas klubbdirektör Marina Granovskaia och tränarstaben runt a-laget. Hans fokus kommer att ligga på strategier och prestationer.

- Vi har alltid hoppats att när Petr var redo att sluta att vi kunde få honom tillbaka till Chelsea. Vi är överlyckliga att få addera hans expertis och kunskap av sporten till vår tekniska stab, säger Chelseas klubbdirektör Marina Granovskaia.

