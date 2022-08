Officiellt: César Azpilicueta förlänger med Chelsea

Han har omgärdats av Barcelona-rykten under en längre tid, men César Azpilicueta blir Chelsea trogen.

Försvararen har skrivit på ett nytt tvåårskontrakt, det meddelade klubben under torsdagskvällen.

- Vi är så glada att Cesar stannar i Chelsea i minst två år till. Vi är glada över att vår kapten återigen visar sitt exemplariska engagemang och ledarskap. Det finns fortfarande så mycket att göra tillsammans, säger Chelseas ägare Todd Boehly i en kommentar till klubbens hemsida.

Azpilicueta kom till Chelsea redan 2012 från Marseille och hans nya kontrakt gäller till och med säsongen 2023/2024.

- Jag är väldigt glad över att stanna kvar i Chelsea, mitt hem. Det är nästan tio år sedan jag först kom hit och skrev på för klubben och jag är verkligen exalterad över det nya projektet vi har på gång, säger Azpilicueta i pressmeddelandet.

Your captain. Azpi is here to stay! 👊