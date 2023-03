Officiellt: Chelsea lånar ut Santos - två månader efter ankomsten

Chelsea värvade i början av januari den brasilianske mittfältaren Andrey Santos, 18, från Vasco da Gama. Santos skrev på ett avtal till sommaren 2030, och enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano landade övergångssumman på runt 135 miljoner kronor.

Nu, två månader senare, meddelar Chelsea att Santos lämnar klubben på lån för spel i Vasco da Gama igen framöver i Brasilien.

"Vi önskar Andrey lycka till när han spelar i Brasiliens Serie A", skriver Chelsea i ett pressmeddelande på klubbens hemsida.

Nyligen skrev den engelska tidningen Evening Standard att Santos var nära en utlåning till brasilianska Palmeiras, men enligt tidningen drog sig den brasilianska klubben ur förhandlingarna, då klubbarna inte kom överens om olika villkor för ett lån.

Santos hann inte komma till spel i någon match med Chelsea under sina första månader i England. Han har sedan tidigare gjort åtta mål på 37 matcher med Vasco da Gamas A-lag.

Chelsea är i dagsläget på tionde plats i Premier League.

