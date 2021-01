Officiellt: Chelsea sparkar Frank Lampard

Frank Lampard, som är en klubbikon i Chelsea, tog under sommaren 2019 över som chefstränare i klubben. Under förra säsongen ledde han laget till en fjärdeplats i Premier League, men under den här säsongen har det gått tungt och nu är laget på nionde plats i den engelska högstaligan med elva poäng upp till Manchester United i serieledning.

Nu meddelar Chelsea att klubbikonen får sparken. Chelsea skriver, på sin hemsida, att det har varit ett väldigt tufft beslut som styrelsen och ägaren inte tagit lätt på.

- Det här var ett väldigt svårt beslut för klubben, och inte minst för mig, då jag har en utmärkt relation till Frank, samtidigt som jag har stor respekt för honom, säger Chelseas ägare Roman Abramovitj i en kommentar på klubbens hemsida och fortsätter:

- Han är en man med stor integritet och arbetsetik, men under de nuvarande omständigheterna anser vi att det är bäst att byta tränare. Jag vill tacka Frank för hans arbete som huvudtränare och jag önskar honom lycka till i framtiden. Han är en stor ikon för den här fantastiska klubben och hans status förblir oförminskad. Han kommer alltid att välkomnas varmt tillbaka till Stamford Bridge

Enligt tyska Sky kommer Thomas Tuchel att ta över efter Lampard i Chelsea. Han fick nyligen sparken av Paris Saint-Germain, men har även tidigare basat över tyska lagen Borussia Dortmund och Mainz i Bundesliga.

Chelsea ställs härnäst mot Wolverhampton på onsdag i Premier League.