Officiellt: Chelsea värvar anfallstalang

Chelsea presenterade under tisdagen ett nytt nyförvärv - den engelske anfallaren Mason Burstow, 18, från Charlton. 18-åringen är den här säsongen noterad för två mål på sju matcher i den engelska tredjeligan League One, vilket imponerat på storklubben.

Burstow kommer dock inte att spela i Chelseas akademilag framöver, utan i stället fortsätta spela i Charlton på lån över den resterande delen av säsongen.

Charlton är just nu på 14:e-plats i den engelska tredjeligan.

We have completed the signing of Mason Burstow from Charlton Athletic. 🤝



The teenage striker will return to The Valley on loan for the remainder of the 2021/22 season.