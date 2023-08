Officiellt: Chelsea värvar Washington

Chelsea meddelade under torsdagen att ett nytt nyförvärv är klart - den brasilianske talangen Deivid Washington, 18, från den brasilianska klubben Santos.

Washington, som kan spela på flera offensiva positioner, har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över sju år med en option om förlängning med ytterligare ett år.

Enligt Sky Sports är affären värd 20 miljoner euro, motsvarande 238 miljoner svenska kronor. Sky rapporterade även i går, onsdag, att det är oklart om Washington går på lån den här säsongen, alternativt stannar i London-klubbens A-trupp.

Washington har genom åren gjort två mål på 16 matcher med Santos A-lag. I sommar är han Chelseas nionde värvning utifrån.

