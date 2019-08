Officiellt: Chockvärvningen är klar - Luiz lämnar Chelsea för Arsenal

I går kom uppgifter från L’Equipe om att David Luiz hamnat i bråk med Frank Lampard om sin roll den kommande säsongen och att mittbacken vägrade träna med laget. Detta för att få igenom en affär till Arsenal.

Nu är chockvärvningen helt klart. Luiz lämnar Chelsea och skriver ett tvåårsavtal med Londonrivalen.

- David har stor erfarenhet och jag ser fram emot att arbeta med honom igen. Han är en välkänd spelare och adderar till vår defensiva styrka, säger tränaren Unai Emery till klubbens hemsida.

Arsenal sålde i veckan Laurent Koscielny till Bordeaux och enligt L’Equipe ska Luiz vara den direkta ersättaren till fransmannen. Enligt BBC uppgår övergångssumman till åtta miljoner pund.

Luiz gjorde sin andra sejour i Chelsea, som han lämnade för PSG 2014 för att sedan återvända 2016 från samma klubb. Sammanlagt har han gjort 160 matcher i Premier League för Chelsea.

Welcome to The Arsenal, @DavidLuiz_4 😄



🇧🇷 #BemvindoDavid