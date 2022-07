Officiellt: City säljer Roméo Lavia - går till Southampton

Roméo Lavia anslöt till Manchester Citys akademi från Anderlecht sommaren 2020. Mittfältaren har dock inte lyckats ta en plats i Manchesterklubbens A-lag, och nu står det klart att han tar nästa steg i karriären.

På onsdagen blev det officiellt att Southampton värvar Lavia. Enligt transferexperten Fabrizio Romano betalar "The Saints" tolv miljoner pund, motsvarande cirka 150 miljoner svenska kronor, plus bonusar för att köpa loss 18-åringen.

Romano hävdar vidare att Manchester City har en återköpsklausul på 40 miljoner pund (drygt 500 miljoner kronor) inskriven i avtalet.

- Roméo är en extremt talangfull, ung spelare i starten av sin karriär. Han är öppen och vill lära samt utveckla sitt spela hos oss. Vi är väldigt glada över att kunna värva honom framför många andra intresserade klubbar, säger Southamptons chefstränare Ralph Hasenhüttl till klubbens hemsida.

Kontraktet sträcker sig till juni 2027.

✍️ #SaintsFC is delighted to confirm the signing of midfielder @RomeoLavia on a five-year deal from #ManCity: