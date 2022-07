Officiellt: Citys Zack Steffen lånas ut till Middlesbrough

Zack Steffen har sedan ankomsten till Manchester City under sommaren 2020 gjort 21 matcher för klubben.



Nu lånas han ut till Championship-klubben Middlesbrough på ett säsongslångt lån för att få speltid inför det stundnande världsmästerskapet.

- Jag tycker det är en stor kupp av oss och jag är förtjust i att vi har fått in Zack, säger huvudtränare Chris Wilder till Middlesbroughs hemsida.

Steffen har 29 landskamper för USA på meritlistan.

We can confirm that @zacksteffen_ has joined Middlesbrough on loan for the 2022/23 season.



Wishing you all the best, Zack 💙