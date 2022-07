Officiellt: Clement Lenglet klar för Tottenham

Tottenham förstärker försvaret med Clement Lenglet, 27, från Barcelona. Mittbacken ansluter till Tottenham på ett säsongslångt lån.

Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano finns det ingen köpoption i avtalet mellan Tottenham och Barcelona.

Lenglet gör Fraser Forster, Yves Bissouma, Ivan Perisic och Richarlison sällskap bland spelare som anslutit till Spurs under årets sommarfönster.

Lenglet gjorde 26 matcher i Barcelona-tröjan säsongen 2021/2022.

✍️ We are delighted to announce the signing of Clément Lenglet on a season-long loan from Barcelona, subject to international clearance and a work permit. #WelcomeLenglet