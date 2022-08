Officiellt: Coady gör känslig övergång - klar för Everton

Conor Coady är fostrad i Liverpools akademi sedan tolv års ålder. Där avancerade han hela vägen upp till U23-laget och noterades även för ett framträdande för A-laget innan han lämnade för Huddersfield 2014.

Men det var inte förrän Coady flyttade till Wolverhampton Wanderers 2015 som han fick sitt stora genombrott. Mittbacken etablerade sig som en nyckelspelare i laget, var med och tog upp laget till Premier League, och har sedan dess varit lagkapten. Vidare har han även noterats för tio landskamper för England efter sina insatser i Wolves.

Men nu står det klart att han lämnar Wolves, åtminstone tillfälligt. Under måndagskvällen bekräftar Everton att man lånar in Coady under den resterande delen av säsongen, vilket passar rätt väl i tid då Evertons mittback Ben Godfrey opererats för en fotskada han ådrog sig i Premier League-premiären mot Chelsea och blir borta i tre månader.

Coady kommer till Everton på önskemål av Everton-tränaren Frank Lampard, skriver transferspecialisten Fabrizio Romano.