Officiellt: Dahlberg återvänder inte till allsvenskan - klar för ny klubb

Tidigare i veckan berättade Blåvitts sportchef Pontus Farnerud att klubben förde en dialog med Pontus Dahlberg om en potentiell återkomst.

- Vi har haft en dialog med honom och han har funnits med i våra diskussioner hela tiden, sa Farnerud till Göteborgs-Posten då.

Men någon återkomst i IFK Göteborg blir det inte för målvakten. På fredagen meddelade nämligen League One-klubben Gillingham att man lånar Pontus Dahlberg från Watford resten av säsongen. 22-åringen lämnar därmed konkurrenten Doncaster Rovers efter att ha tappat sin startplats senaste tiden.

Gillingham skriver på sin hemsida att Pontus Dahlberg är redo för spel till lördagens match mot Burton Albion.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 📰 | #Gills have secured the signature of Swedish international goalkeeper, Pontus Dahlberg, on loan from Watford until the end of the season. ✍️https://t.co/Dnpdgv4m4l#WelcomePontus