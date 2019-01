Officiellt: Dortmund-tränaren tar över Premier League-jumbon

För en vecka sedan fick David Wagner sparken av Premier League-jumbon Huddersfield, med blott elva poäng så här långt. Nu har klubben presenterat ersättaren. Det blir Wagners tyske landsman Jan Siewert som tar över Huddersfield.

36-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2021. Siewert hämtas in från Dortmunds reservlag, som han tränat sedan 2017.

- Vi hade enorma framgångar under vår tidigare huvudtränare David Wagner, och vi har därför anställt en ny huvudtränare med många likheter; en ung, aspirerande tysk från Borussia Dortmund II, säger ordföranden Dean Hoyle till Huddersfields hemsida.

Huddersfield har tio poäng upp till säker mark.

🤝 #htafc is delighted to announce the appointment of Jan Siewert as its new Head Coach.



The 36-year-old joins The Terriers from @BVB II, where he held the position of Head Coach, signing a contract running until the summer of 2021.



➡️ https://t.co/UhMJHvZdFK (AT) pic.twitter.com/qhuAVOAb1P