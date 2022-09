Officiellt: Dubravka flyttar till Manchester United

Manchester United har gjort klart med en ny reservmålvakt, som kan utmana spanjoren David de Gea om förstahandskarna i klubben framöver. Efter en tids rykten ansluter nu slovaken Martin Dubravka, 33, på lån från konkurrenten Newcastle över säsongen.

- Det är en speciell stund i min karriär och jag ser fram emot att komma igång, säger han på klubbens hemsida och fortsätter:

- Jag ansluter mig nu till en bra grupp med målvakter med massor av erfarenhet av Premier League, och jag vet att vi kommer att pusha och stötta varandra för att hålla oss på högsta nivå. Jag njuter av att få chansen att träna ihop med David de Gea och Tom Heaton.

Enligt BBC betalar United två miljoner pund, drygt 25 miljoner kronor för lånet, samtidigt som det finns en obligatorisk köpoption på sex miljoner pund, drygt 75 miljoner kronor - om målvakten spelar ett visst antal matcher i Premier League.

33-åringen kom till Newcastle från Sparta Prag vintern 2018, först på lån och sedan på permanent basis ett halvår senare. Tidigare har han även en bakgrund med spel i Slovan Liberec, Esbjerg och MSK Zilina.

Under den här säsongen har Dubravka suttit på bänken i Newcastle till förmån för Nick Pope, men tidigare år har han samlat på sig 127 framträdanden i Premier League. Han har även gjort sex matcher med MSK Zilina i Champions League hösten 2010.

The United goalkeepers' union: ➕1️⃣



Welcome to the club, @HecoDubravka! 👐#MUFC