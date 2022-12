Officiellt: Efter Cifuentes-ryktet - Critchley tar över QPR

Martí Cifuentes tog över Hammarby inför den gångna säsongen och ledde i år de grönvita till en tredjeplats i allsvenskan, samt kvalspel till Europa nästa år. För drygt en vecka sedan rapporterade Aftonbladet att spanjoren jagades av Queens Park Rangers - men nu kan alla Bajen-fans andas ut.

På söndagskvällen meddelar nämligen QPR att Neil Critchley blir klubbens nya huvudtränare. Critchley har skrivit på ett avtal som binder honom till Loftus Road till och med sommaren 2026, och därmed ersätter han Michael Beale som nyligen skrev på för Rangers.

Neil Critchley har en bakgrund som assisterande tränare i Aston Villa, huvudtränare för Blackpool samt ungdomstränare i Liverpool. QPR ligger på nionde plats i Championship efter 22 omgångar.

🗞 News of our new head coach.



Welcome, 𝗡𝗲𝗶𝗹 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗰𝗵𝗹𝗲𝘆! 🙌#QPR | #WelcomeNeil