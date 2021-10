Officiellt: Efter tunga säsongsinledningen - svensklagets tränare lämnar klubben

Everton storsatsade på inför säsongen då exempelvis svenskorna Hanna Bennison, Natalie Björn och Anna Anvegård värvades in från Rosengård.

Trots det har de inte fått den starten på säsongen som de hade hoppats på. Efter fem matcher spelat har laget vunnit två och förlorat tre, bland annat en storförlust med 5-1 mot Manchester City förra helgen - och det har nu lett till att tränaren Willie Kirk lämnar sitt uppdrag som Everton-tränare. Det bekräftar klubben under lördagen.

Kirk var tränare för klubben sedan 2018 och låg bakom stora framsteg som laget gjorde. Bland annat tog han dem till FA Cup-finalen 2020, som de sedermera förlorade.

Då det för närvarande är landslagsuppehåll för Women’s Super League, skriver Everton att de siktar på att ha en ersättare klar till nästa match mot Leicester den 3 november.

