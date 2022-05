Officiellt: Eidevall förlänger med Arsenal

Jonas Eidevall lämnade mesta mästaren FC Rosengård förra sommaren och skrev på ett avtal med Arsenal i Women’s Super League. Sedan dess har han lett laget i totalt 40 matcher och dessutom tagit Arsenal till en Champions League-kvartsfinal. Arsenal har fortfarande chans på att vinna ligatiteln.

Under fredagsförmiddagen meddelade Londonklubben att man nu förlänger Eidevalls kontrakt över säsongen 23/24.

- Jonas har haft en fantastisk start på sin karriär här i England. Han har gjort ett fantastiskt jobb med laget och vi är säkra på att han kommer att fortsätta leda laget framåt de kommande åren, säger klubbägaren, Josh Kroenke, till Arsenals hemsida.

Jonas Eidevall:

- Jag kom hit för att uppleva nya saker och för att hjälpa Arsenal så mycket som möjligt. Jag tror att jag har gjort både och. Nu känns det väldigt bra. Jag får fortsätta jobba med klubben jag älskar. Jag ser framemot att få fortsätta jobba med personer som jag verkligen tycker och att få uppnå fler framgångar, säger han.

