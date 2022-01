Officiellt: Eriksen återvänder till PL - klar för Brentford

Christian Eriksen ha varit klubblös sedan han i december bröt sitt avtal med Inter. Det berodde på den hjärtstartare som dansken opererade in efter hjärtstoppet som han drabbades av under EM. Sent på söndagskvällen meddelade Daily Mail att Eriksen hade genomfört hjärt- och läkarundersökningar, där han klarat alla tester och därmed är helt redo för att återvända till fotbollen.

Nu är det officiellt att Eriksen har skrivit ett kontrakt med Brentford för resten av säsongen. Han återförenas därmed med Thomas Frank, som han har haft som förbundskapten under sin tid som spelare i danska ungdomslandslag.



ANNONS

- Jag ser fram emot att jobba med Christian igen. Det är ett tag sedan jag tränade honom senast och mycket har hänt sedan dess. Vi har tagit en otrolig chans att få en världsklasspelare till Brentford, säger tränare Frank.

Klubben förklarar även i pressmeddelandet att processen kring att värva Eriksen har varit mer komplicerad än många andra värvningar, på grund av de medicinska omständigheter som påverkar kontrakteringen.



- Vi förstår att många har frågor om processen, men på grund av Christians medicinska sekretess kommer vi inte gå in på några detaljer. Brentford-fans kan känna sig säkra på att vi har genomfört en omfattande undersökning för att försäkra att Christian är i bästa möjliga form för att återvända till elitfotbollen. Nu när Christian har bestämt sig för att skriva på för Brentford vill alla parter fokusera helt på fotbollen, säger sportchef Phil Giles i pressmeddelandet.

ANNONS

Eriksen har tidigare spelat för Tottenham i Premier League.

Mer info inom kort