Officiellt: Everton värvar Watford-succén - uppges slå nytt klubbrekord

Richarlison imponerade i Premier League förra säsongen och stod för fem mål och fem assist för Watford. Nu lämnar brassen klubben för konkurrenten Everton, där han skrev på ett kontrakt som sträcker sig över fem år.

- Jag vill nå framgång med Everton. Jag tror att det kommer att bli viktigt för mig att vara med Marco Silva igen. Jag vill lära mig ännu mer eftersom att jag är en spelare under utveckling, så jag vill utvecklas och växa här, säger han till klubbens hemsida och syftar på att han även hade Silva som tränare i Watford.

Everton-tränaren Marco Silva om övergången:

- Han är ytterligare en spelare som kan hjälpa oss. Han är en bra spelare som kommer att göra vårt lag och trupp mer konkurrenskraftig, säger han till klubbens hemsida.

- Konkurrensen mellan våra spelare är väldigt viktig för mig. Det är vad som kommer att göra oss bättre som klubb, att det alltid är tävling i truppen, fortsätter han.

Liverpool-klubben uppges i engelska medier få betala runt 50 miljoner pund, cirka 580 miljoner kronor, för värvningen. Därmed slår Everton ett nytt klubbrekord, då Richarlison blir runt 100 miljoner kronor dyrare än Gylfi Sigurdsson som anslöt förra sommaren.

🌎 | From Brazil to the Blues. Introducing @Richarlison97, who joins #EFC on a five-year deal.



➡️ https://t.co/qX2Moaem9H pic.twitter.com/Y1YiYcBqAu