Officiellt: Fabinho förlänger med Liverpool

För tre säsonger sedan anslöt Fabinho till Liverpool från Monaco. Brassen har vuxit ut till en nyckelspelare för Jürgen Klopp då han kan spela central mittfältare och mittback. Med tanke på Joe Gomez och Virgil Van Dijks långa skadefrånvaro fick brassen främst spela i försvarat under förra säsongen. Nu belönas han med ett nytt kontrakt - som sträcker sig till sommaren 2026.

- De tre senaste åren har jag varit väldigt lycklig här. Jag har lärt mig mycket av tränaren och alla andra som är här, även spelarna. Vi har uppnått saker tillsammans och för mig är det här den bästa platsen att vara på.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano väntas även Alisson förlänga med klubben inom kort.

𝗙𝗔𝗕 news... 😁@_fabinhotavares has signed a new long-term contract with the Reds 🙌