Officiellt: Fellaini lämnar United för Kina - får monsterlön

Belgiske landslagsmittfältaren Marouane Fellaini, 31, följde under sommaren 2013 med David Moyes från Everton till Manchester United. Sedan dess har 31-åringen fått varierat med speltid, men haft svårt att ta en ordinarie startplats i storklubben.

Nu står det klart att Fellaini lämnar Manchster United. 31-åringen är klar för spel med Shandong Luneng i den kinesiska högstaligan.

Enligt ESPN rör det sig om ett treårskontrakt för belgaren, och övergångssuman ska ha landat på 10 miljoner pund, det vill säga drygt 118 miljoner kronor. Samtidigt skriver The Sun att Fellaini får en rejäl löneökning i och med flytten - från nuvarande 1,5 miljoner i veckan till 4,3 miljoner i veckan i sin nya klubb.

Wishing you all the best for the future, @Fellaini. A big thank you for everything at #MUFC!