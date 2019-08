Officiellt: Förre Arsenal-anfallaren klar för Watford

Efter fjolårssäsongen lämnade Danny Welbeck Arsenal efter att ha spelat i klubben sedan 2014.

Nu har anfallaren gjort klart med en ny klubb. Welbeck är klar för spel i Watford där han bland annat blir lagkamrat med svenskduon Pontus Dahlberg och Ken Sema.

Förra säsongen hade Welbeck problem med skador och noterades bara för åtta matcher i Premier League.

We're delighted to confirm the signing of @England international @DannyWelbeck on a free transfer 🖋️ pic.twitter.com/5S1Lcx7u1C