Officiellt: Förre Östersunds-tränaren tar över klassisk brittisk klubb

Det var i somras som tränaren Ian Burchnall och Östersund gick skilda vägar. Anledningen var att parterna inte såg på samma sätt på klubbens framtid.



- Vi har olika uppfattningar om framtiden och det bästa för klubben är att vi går skilda vägar. Klubben har ingen redo som kan ta över, så jag respekterar spelarna, klubben och mitt kontrakt. Jag fortsätter därmed över de kommande matcherna, men långsiktigt är det här det bästa, sa han till Fotbollskanalen.

Nu har britten gjort klart med ett nytt tränaruppdrag. På torsdagen presenterades han som ny tränare i Notts County, även känt som världens äldsta klubb (grundades 1862).



- Trots sin unga ålder har han en enorm erfarenhet av att arbeta inom toppfotbollen och har varit kopplad till flera internationella och klubbaroller sedan han lämnade Östersund. Vi känner oss väldigt lyckliga att ha honom här och har fullt förtroende för att han är rätt man för oss, säger klubbens ägare Chris och Alex Reedtz i en kommentar.



"Svennis" värvades 2009 till storsatsande Notts County som sportchef. Tord Grip följde med som rådgivare. I februari året efter avgick han - i samband med ett ägarbyte.

