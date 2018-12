Officiellt: Forsbergs tidigare tränare tar över PL-klubben

I måndags meddelade Southampton att tränaren Mark Hughes fått sparken. 55-åringens sista match i klubben blev helgens 2-2-möte med Manchester United.

Nu har klubben presenterat ersättaren. Det blir Emil Forsbergs tidigare tränare i Leipzig; Ralph Hasenhüttl. Österrikaren har skrivit på ett två och ett halvt år långt kontrakt med Southampton.

- Tränarbytet erbjuder oss en nystart och väldigt snabbt växte Ralph fram som vår ideala kandidat. Som tränare förkroppsligar han passion, struktur, kommunikationsskicklighet, arbetsetik och en aptit för att växa som vi strävar efter på vårt Southampton-sätt, säger ordföranden Ralph Krueger till klubbens hemsida.

Hasenhüttl gjorde stor succé med Leipzig under två säsonger innan han i maj lämnade klubben.

Southampton har inlett säsongen uselt och på de 14 första omgångarna har man bara skrapat ihop en enda seger. Med det är man tredje sist i tabellen.

Introducing your new #SaintsFC First Team Manager...



Welcome, Ralph Hasenhüttl! 😇 pic.twitter.com/OBWme042IL