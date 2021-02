Officiellt: Försvarare lämnar Man United

Det var 2014 som Marcos Rojo anslöt till Manchester United från Sporting Lissabon. Den argentinske försvarsspelaren har haft svårt att bli helt ordinarie i United och under årets säsong har han inte gjort en enda match i Premier League.

Nu bekräftar United att 30-åringen lämnar klubben för spel i argentinska Boca Juniors.

"Alla i klubben vill passa på att önska Marcos lycka till", skriver United på sin hemsida.

Rojo noterades totalt för 76 matcher i Premier League för United.

Rojo var en konkurrent till svenske Victor Nilsson Lindelöf som nu alltså får en mindre försvarsspelare att konkurrera med.

🔴 We'd like to thank Marcos Rojo for his time at United and wish him the best of luck for the future! 🇦🇷#MUFC