Officiellt: Gerrard tar över Aston Villa

Aston Villa sparkade nyligen tränaren Dean Smith efter fem raka förluster i Premier League. Under senaste tiden har Steven Gerrard ryktats vara aktuell för klubben - och nu står det klart att det blir engelsmannen som leder Birmingham-laget framöver.

Gerrard ansluter närmast från skotska Rangers. Liverpool-ikonen inledde sin karriär i den skotska storklubben och har lett klubben till en ligatitel i Skottland.

- Aston Villa är en klubb med rik historia och tradition i engelsk fotboll och jag är oerhört stolt över att bli klubbens nya huvudtränare, säger Steven Gerrard i en kommentar till klubbens hemsida.

Christian Purslow, vd, kommenterar valet av Steven Gerrard som ny huvudtränare i klubben.

- Han tog det modiga beslutet att testa sig själv i en intensiv och pressad omgivning som i Skottlands Old Firm. Hans efterföljande prestation att vinna ligatiteln med Glasgow Rangers fångade verkligen vår uppmärksamhet, liksom hans erfarenhet i Europa, säger Purslow.

- Det har blivit väldigt klart under våra diskussioner att Stevens tränarambitioner, filosofi och värderingar matchar våra i Aston Villa.

Aston Villa ligger för tillfället på 16:e-plats i Premier League med tio inspelade poäng på elva matcher. Härnäst för Birmingham-klubben väntar ett hemmamöte med Brighton efter landslagsuppehållet, vilket blir Steven Gerrards debut som tränare i Premier League.

