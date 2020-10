Officiellt: Gyökeres lämnar Brighton - går till Potters förra klubb

✍️ 𝗩𝗮̈𝗹𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻 𝗩𝗶𝗸𝘁𝗼𝗿 🙌



The #Swans have completed the signing of @OfficialBHAFC striker Viktor Gyökeres on a season-long loan, subject to international clearance.



📝👉 https://t.co/po2UspoZCW pic.twitter.com/D7CNyiVSOQ