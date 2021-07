Officiellt: Gyökeres stannar i Championship - köps loss av Coventry

I januari stod det klart att Viktor Gyökeres skulle gå på lån från Brighton till Coventry City i The Championship. Totalt blev det tre mål på 19 matcher i West Midlands-klubben - och nu står det klart att Coventry köper loss Gyökeres.

Coventry meddelar på sin hemsida att Gyökeres har skrivit på ett treårskontrakt med klubben.

- Vi är jätteglada över att ha värvat Viktor och välkomnar honom till klubben permanent, säger Coventrys manager Mark Robins i en kommentar på klubbens hemsida.

Han fortsätter:

- Viktor är en talangfull anfallare med bra styrka, snabbhet och rörlighet och han har stor potential. Han visade en fantastisk inställning när han var på lån hos oss förra säsongen och gjorde ett riktigt bra intryck.

Gyökeres har tillhört Brighton sedan hans övergång från Brommapojkarna i inledningen av 2018, men han har under tiden där varit utlånad till Swansea City och tyska St Pauli utöver Coventry.

Coventry slutade på 16:e plats av 24 i The Championship förra säsongen.

