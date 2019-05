Officiellt: Herrera lämnar United: "Varit en sann ära"

Ander Herrera kom till Manchester United sommaren 2014 från baskiska Athletic, men efter fem år i klubben står det nu klart att mittfältaren lämnar i sommar när hans kontrakt går ut. Det bekräftar United via sitt twitterkonto.

- Det finns rött i mitt hjärta, det visste jag från den första gången jag spelade här och när jag tog på mig tröjan, säger Herrera i ett klipp på Uniteds twitterkonto.

- Varje gång jag har respresenterat klubben, i varje match, när vi vunnit och förlorat, har jag förstått vad den här klubben har betytt. Jag kommer komma ihåg varje match av de nästan 200 jag har spelat i den här klubben, för att spela för den största klubben i England har varit en sann ära. Tack för de här fem fantastiska åren!

På 189 matcher i United-tröjan gjorde Herrera 20 mål och 27 assist.

Enligt engelska Mirror ville Herrera ha runt 200 000 pund, 2,5 miljoner kronor, i veckan för att stanna, vilket Uniteds vd Ed Woodward inte godtog.

Herrera har tidigare kopplats ihop med en flytt till PSG i sommar som free agent.

