Officiellt: Howe tar över Newcastle - blir nya ägarens första tränare

Det har ryktats vara nära de senaste dagarna, men nu är det klart. Den tidigare Bournemouth-tränaren Eddie Howe tar över som ny tränare i Newcastle United efter att Steve Bruce fått lämna klubben den 20 oktober i år. Det bekräftar klubben på sin hemsida.

Howe har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2024.

- Det är en stor ära att bli tränare i en klubb med Newcastles historia. Det är en mycket stor dag för mig och min familj, säger tränaren i en kommentar på klubbens hemsida.

Han fortsätter:

- Det är en underbar möjlighet, men det ligger också mycket arbete framför oss och jag ser fram emot att komma ut på träningsplanen och börja jobba med spelarna.

Howe tränade Bournemouth mellan 2008 och 2011, samt mellan 2012 och 2020. Under sin andra period i klubben tog han laget från League One till Premier League, innan laget blev nedflyttat från den engelska högstadivisionen säsongen 2019-20. Då avgick Howe.

Nu blir han den saudiska investeringsfonden Public Investment Fund (PIF) första satsning som Newcastle-tränare. Den nya ägaren tog över klubben i oktober månad.

Newcastle är i dag nästjumbo i Premier League. Klubben har samlat ihop fem poäng efter elva spelade omgångar. Sveriges landslagsback Emil Krafth tillhör sedan tidigare klubben.

🤝 𝗛𝗢𝗪𝗘-𝗔𝗬 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗗𝗦 🤝



We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach.



Welcome to Newcastle United, Eddie! ⚫️⚪️