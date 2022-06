Officiellt: Joe Allen lämnar Stoke - efter sex år

Det var sommaren 2016 som Joe Allen lämnade Liverpool för en övergång till Stoke. Mittfältaren har varit klubben trogen sedan dess och följt med på resan ner i Championship senaste åren.

Totalt har det blivit 221 matcher i Stoke-tröjan, men fler ser det inte ut att bli. På fredagen blev det nämligen klart att Allen lämnar Championship-klubben när hans kontrakt löper ut i slutet av juni.

- Joe är ett exemplariskt proffs som har varit en otrolig stöttepelar för mig sedan jag anslöt till klubben. Vi tampades i botten när jag kom hit, men Joe var inte bara en nyckelfigur på planen utan även utanför genom att ena omklädningsrummet. Jag har full respekt för hans beslut och önskar honom all framgång i nästa fas av karriären, säger Stoke-tränaren Michael O'Neill, som tog över huvudansvaret 2019, till klubbens hemsida.

Joe Allen spelade totalt sex säsonger i Stoke.

- Efter sex år är det tufft att lämna men jag tror att det är rätt tidpunkt för både mig själv och klubben att gå skilda vägar. Det finns så många spelare och tränare som jag har älskat att jobba med, säger han, och tackar fansen för all kärlek genom åren.

Joe Allen har även representerat Wrexham, Swansea och Liverpool. Dessutom har han 72 landskamper med Wales, som ska spela VM i höst, på meritlistan.

