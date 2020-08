Officiellt: Joe Hart klar för ny klubb

Joe Hart stod utan klubb efter att ha lämnat Burnley tidigare i somras. Men kontraktslös behövde målvakten inte vara särskilt länge.

Tottenham meddelar nu på sin hemsida att man knyter till sig målvakten. Kontraktet med 33-åringen sträcker sig till 2022.

Den gångna säsongen gjorde Hart tre tävlingsframträdanden för Burnley. Tidigare i sin karriär har han representerat West Ham, Torino och Manchester City.

Tottenham slutade den gångna säsongen på sjätteplats i Premier League.

We are delighted to announce the signing of Joe Hart on a contract until 2022! 🙌 #THFC ⚪️ #COYS