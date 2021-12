Officiellt: John Terry återvänder till Chelsea

John Terry var kapten för Chelsea och gjorde 717 framträdanden för Londonklubben mellan 1998 och 2017. Sedan bar flyttlasset av till Birmingham och Aston Villa. Där avslutade han spelarkarriären och startade upp tränarkarriären, då han mellan 2018 och 2021 var assisterande tränare till Dean Smith i klubbens A-lag.

Men i juli 2021 lämnade Terry sitt uppdrag och har sedan dess letat nytt jobb - vilket han nu hittat. Under onsdagen meddelade Chelsea på sin hemsida att legendaren återvänder till klubben som tränarkonsult i akademin.

Han kommer att inleda tjänsten på deltid i januari och ha den parallellt med andra åtaganden där han ämnar att utveckla sina tränarförmågor.

"Vi mycket nöjda att välkomna tillbaka John till Cobham (Chelseas akademi) i en roll som kommer att involvera coachning och mentorskap för den kommande generationen i vår akademi. Det behöver inte sägas hur erfaren John är, både som världsklasspelare och som assisterande tränare i Premier League. Den erfarenheten kommer vara ovärderlig för varenda person i byggnaden", säger Chelseas chef över ungdomsutveckling Neil Bath till klubbens hemsida.

Terry var med och ledde Chelsea till fem Premier League-titlar och en Champions League-titel under sin tid som spelare i klubben.

