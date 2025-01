Officiellt: Ken Sema bryter med Watford

Tidigare under onsdagen rapporterade Aftonbladet att svenske landslagsspelaren Ken Sema, 31, lämnar Championship-klubben Watford för spel med Pafos på Cypern. Enligt tidningen har svensken blivit erbjuden ett "jättekontrakt" av de cypriotiska serieledarna och avtalet sträcker sig till sommaren 2028.

Senare under onsdagen ger Watford besked om att Semas kontrakt bryts utifrån en ömsesidig överenskommelse.

"Ken Semas Watford-kontrakt har avbrutits utifrån ömsesidigt samtycke, eftersom yttern går in i nästa kapitel av sin karriär", skriver klubben på X.

Sema blev noterad för 176 matcher med Watford. Spelaren har även ett förflutet i Udinese, Östersunds FK, Ljungskile samt IFK Norrköpings akademi. Han kom till den engelska klubben från ÖFK under sommaren 2018.

Pafos har ännu inte gått ut med något gällande Sema.

