Officiellt: Krafth förlänger med Newcastle

Det var sommaren 2019 som Emil Krafth lämnade Amiens SC för en övergång till Newcastle. Sedan dess har 27-åringen spelat 62 matcher och växt fram till att bli en pålitlig spelare i Premier League-klubben, vilket han nu belönas för.

På måndagen meddelar Newcastle att Krafth förlänger sitt kontrakt till slutet av säsongen 2023/24.

- Jag är väldigt, väldigt glad över att förlänga mitt kontrakt - jag och min familj älskar att bo här - och få fortsätta resan vi har startat i klubben. Jag ser fram emot framtiden, säger Krafth till Newcastles hemsida.

Chefstränare Eddie Howe om svenskens nya kontrakt:

- Jag är väldigt nöjd med att Emil förlänger sin tillvaro hos oss. Han bidrog fantastiskt till laget förra säsongen och han fortsätter att tillföra viktiga styrkor till oss..

Emil Krafth slog igenom i Östers IF innan han gick till Helsingborgs IF. 27-åringen, som har 42 landskamper med Sverige på meritlistan, har även representerat Bologna.

✍️ #NUFC are delighted to announce that Emil Krafth has signed a one-year contract extension - keeping him at the club until 2024!



⚫️⚪️