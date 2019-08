Officiellt: Krafth klar för Newcastle

Landslagsbacken Emil Krafth blev inför förra säsongen utlånad från Bologna till franska Amines, där han under förra säsongen bland annat var lagkamrat med Saman Ghoddos. Tidigare i sommar köpte Amiens loss Krafth, men redan nu lämnar högerbacken klubben, efter en tids spekulationer, för spel i Newcastle och Premier League.

Newcastle, meddelar via sin officiella hemsida, att Krafth har skrivit på ett avtal över fyra år. Detta till klubbens nye manager Steve Bruce stora glädje.

- Vi är glada över att han kommer hit. Han fyllde 25 år förra veckan och har en stor erfarenhet med fler än 20 landskamper för Sverige och att han spelat i tre toppligor i tre olika länder, säger Bruce i en kommentar på klubbens hemsida och fortsätter:

- Han har en bra längd för en ytterback, pratar utmärkt engelska och är en väldigt bra spelare. Han är ett riktigt bra nyförvärv.

Rapporterna i internationell media om övergånssumman skiljer sig åt. Enligt franska tidningen Courier-Picard landade övergångssumman på sex miljoner euro, drygt 65 miljoner kronor, medan Sky Sports har uppgifter om att det rör sig om fem miljoner pund, drygt 58 miljoner kronor. Franska Soccerlink menar i sin tur att det rör sig om betydligt mer än så, åtta miljoner euro, omkring 85 miljoner kronor.

Amiens ser oavsett ut att göra en rejäl plusaffär på spelaren, då den franska klubben uppges ha köpt loss Krafth för omkring 20 miljoner svenska kronor.

Introducing our 4️⃣th signing of the summer, Emil Krafth.#WorKrafth #NUFC #DeadlineDay pic.twitter.com/0mQ2jw7Lwv