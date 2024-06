Officiellt: Kullberg lämnar Brighton

Svenska landslagsbacken Emma Kullberg, 32, har gjort sitt i Brighton & Hove Albion.

Den engelska klubben meddelar under onsdagen att Kullberg lämnar i sommar, då kontraktet löper ut. Backen har gjort 65 matcher under tre säsonger med klubben.

Vidare meddelar Brighton att klubben har erbjudit ett nytt kontrakt till svenska landslagsspelaren Julia Zigiotti.

Brighton slutade i år på nionde plats i den engelska högstaligan.

Good luck to Lulu Jarvis, Emma Kullberg, Tatiana Pinto and Veatriki Sarri, who will leave Albion at the end of this month. 💙🤍 pic.twitter.com/8ehaqwHu2t