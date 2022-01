Officiellt: Kulusevski klar för Tottenham

Dejan Kulusevski, 21, har ryktats vara på väg bort från Juventus. Nu står det klart att landslagssvensken lämnar Serie A-klubben för spel med Tottenham i Premier League. Kulusevski kommer till Tottenham på lån och sedan har Londonklubben en köpoption.

- Det är en dröm som blir sann att vara här. Jag älskar att spela fotboll. Det är den bästa saken i världen. Det är allt jag har gjort sedan jag var fem år gammal, att spela fotboll med min syster, min familj, mina vänner. Fotbollen är allt jag har haft och jag tycker det är roligt. Det viktiga är att du har roligt när du spelar, för om du har roligt spelar du mycket bättre, säger Kulusevski i sin första intervju som Tottenham-spelare.

Tottenhams manager Antonio Contes var en viktig pusselbit i Kulusevskis flytt, berättar svensken själv.

- Jag ser fram emot att jobba med tränaren (Antonio Conte). Jag känner honom från Inter. Han är en vinnare och det är det jag vill vara. Jag är väldigt glad att han är här och det är också en anledning till att jag kom hit. Jag ska bara lyssna på honom, för han vet vad han pratar om. Jag vet att hans lag jobbar alltid väldigt hårt och det är det jag älskar, säger Kulusevski.

Vidare berättar Kulusevski att han är glad över att få chansen att spela i Premier League

- Premier League har alltid varit ligan som vi tittar på i Sverige. Det var den bästa ligan i världen och jag tycker fortfarande den är det. Jag tänkte alltid: "När kan jag gå dit?". När den här möjligheten dök upp tvekade jag inte.

Juventus bekräftar i ett officiellt dokument att lånet sträcker sig till den 30 juni 2023. Tottenham betalar tre miljoner euro för säsongen 2021/2022 och sju miljoner euro för säsongen 2022/2023. Sammanlagt lägger Tottenham alltså tio miljoner euro, drygt 100 miljoner kronor, för att låna Kulusevski i 18 månader.

I lånet ingår också en köpoption på 35 miljoner euro, cirka 370 miljoner kronor, som blir obligatorisk vid vissa förutsättningar, bekräftar Juventus.

Om Tottenham kvalificerar sig för Champions League under säsongen 2022/2023 och Kulusevski spelar tillräckligt många matcher blir köpoptionen bindande, enligt transferjournalisten Fabrizio Romano.

Köpoptionen på 370 miljoner kronor ska betalas över fem år om den aktiveras, skriver Juventus i det officiella dokumentet.

Kulusevski flyttade i unga år till Atalanta, men slog igenom på lån hos Parma under säsongen 2019/2020. Under vintern 2020 såldes han sedan till Juventus.

Totalt sett har Kulusevski gjort 15 mål och 15 assist på 94 matcher i Serie A. Han har även gjort ett mål och en assist på elva matcher i Champions League.

I landslagströjan har Kulusevski gjort ett mål på 20 A-landskamper. Han var också med i sommarens EM, där han hoppade in och gjorde två assist mot Polen i gruppspelet.

