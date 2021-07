Under nio år har Victor Moses tillhört Chelsea. Det har blivit många utlåningar under åren, men han har också varit med och vunnit Premier League, FA-cupen och Europa League.

Under det senaste året har han varit utlånad till Spartak Moska, och nu flyttar han dit permanent. Detta bekräftar Chelsea på sin Twitter.

Totalt gjorde han 128 matcher, 18 mål och 13 assist för Chelsea. Utöver Chelsea har han representerar klubbar som Crystal Palace, West Ham, Stoke, Liverpool, Inter, Wigan.

Victor Moses has today completed a permanent transfer to Spartak Moscow. ✍️



The move brings to an end the wideman’s nine-year Chelsea career, good luck Victor! 💙