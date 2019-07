Officiellt: Lampard återvänder till Chelsea - blir huvudtränare: "Otroligt stolt"

För ett par veckor sedan bekräftade Derby att de gett Chelsea tillåtelse att prata med deras tränare Frank Lampard, 41. Tidigare i veckan kom Derby med nästa uppdatering. För att slutföra övergången till Chelsea var Lampard inte med när laget möttes upp för första försäsongsträningen.

Under torsdagen kom bekräftelsen. Lampard återvänder till Chelsea, där han tillbringade 13 säsonger och vann tre liga- och en Champions League-titel. Kontraktet är skrivet över tre år.

- Jag är otroligt stolt över att återvända till Chelsea som huvudtränare. Alla känner till min kärlek till den här klubben och historien som vi har haft. Men mitt enda fokus nu är det här jobbet och att förbereda oss inför den kommande säsongen. Jag är här för att jobba hårt, leda klubben till fortsatt framgång och jag ser verkligen fram emot att få dra igång, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

Chelseas klubbdirektör Marina Granovskaia:

- Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Frank tillbaka till Chelsea. Han besitter fantastiska kunskaper och en förståelse för klubben. Och förra säsongen visade han att han är en av de mest talangfulla tränarna i världen. Vi tror att det här är en perfekt tid för honom att återvända och vi är överlyckliga över att han gjort det. Vi kommer göra allt vi kan gör att se till att han får allt det stöd som han behöver för att bli rejält framgångsrik, säger hon i en kommentar på klubbens hemsida.

Han ersätter således Maurizio Sarri, som lämnat för Juventus. Lampard tar även med sig hjälptränarna Jody Morris och Chris Jones från Derby.

Enligt brittiska Telegraph betalar Chelsea fyra miljoner pund i kompensation till Derby.

Under sin första, och enda, säsong i Derby tog Lampard Championship-laget hela vägen till playoff-final, men väl där det blev förlust mot John Terrys Aston Villa.

De senaste dagarna har det spekulerats att den forne nederländske storspelaren Phillip Cucu kan ta över. Han har varit klubblös sedan fjolårshösten, då han lämnade Fenerbache.

HE’S HOME! 🙌



Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

#WelcomeHomeFrank