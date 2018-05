Officiellt: Lampard tar över Olssons Derby County

Chelsea-legendaren och den tidigare engelske landslagsmannen Frank Lampard avslutade under 2016 sin karriär som spelare i New York City i MLS och har sedan dess bland annat arbetat för media och BT Sports. Under den senaste tiden har det spekulerats i att han kan ta över som huvudtränare i Ipswich, men även i Derby County i Championship.

I dag blev det officiellt - Lampard tar över som ny huvudtränare i Marcus Olssons Derby County i den engelska andraligan.

- Jag har alltid velat träna en klubb som har en stor tradition och historia som Derby County, så det här är en stor möjlighet. Jag har spenderat mycket tid åt att diskutera rollen och klubbens målsättning med ordföranden och styrelsemedlemmarna, säger Lampard till klubbens hemsida.

- Vi vill bygga vidare på klubbens topp sex-placering i Championship förra säsongen, samtidigt som vi vill lyfta fram några av våra fantastiska ungdomsspelare och akademispelare som vi har på Pride Park, fortsätter han.

Lampard skrev på ett kontrakt som sträcker sig över tre år och får nu se fram emot sitt första uppdrag som huvudtränare i karriären.

- Det är mitt första jobb som manager, men jag har jobbat nära några av de bästa tränarna i sporten och jag är övertygad om mina egna förmågor och ledarteamet runt mig, samt styrelsen. Jag vet att det inte kommer att bli enkelt, det är det aldrig när man ska hantera ett fotbollslag, men jag ser verkligen fram emot utmaningen, säger Lampard.

Lampard är mest känd för sina 14 år som spelare i Chelsea, där han bland annat var med och bärgade tre Premier League-titlar och en Champions League-titel, men gjorde även genom åren 106 landskamper för Englands A-landslag.