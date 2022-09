Officiellt: Laywin Kurzawa klar för Fulham - lånas in från PSG

Fulham har fått en stark start på återkomsten i Premier League. Med två segrar, två kryss och en förlust samt en Aleksandar Mitrovic som bara forsätter att ösa in mål befinner man sig på en sjundeplats i tabellen.

Under transferfönstrets sista dag kunde klubben presentera ett nyförvärv från PSG, Laywin Kurzawa ansluter till London-klubben på ett säsongslångt lån.

- Det känns väldigt, väldigt bra att vara här, det är en familj, alla är så coola, säger han till klubbens hemsida och fortsätter:

- Jag har tittat på varje Fulham-match den här säsongen och och jag kan inte vänta på att få spela för det här laget.

Laywin Kurzawa har 13 landskamper för Frankrike på sin meritlista och i PSG har ytterbacken gjort 14 mål samt 23 assist på 153 matcher.

Our first Deadline Day signing is @LayvinKurzawa!#FeelThePawa 💥 | #FFC