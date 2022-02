Officiellt: Leeds sparkar Bielsa

Efter att ha fått se sig besegrat med 0-4 mot Tottenham i går, lördag, har Leeds nu fyra raka förluster i Premier League. Klubben har dessutom släppt in hela 60 mål på 26 matcher, vilket är sämst av alla lag i hela ligan.

Nedflyttningshotet har blivit allt mer påtagligt senaste tiden, vilket har fått Leeds att agera. På söndagen blev det officiellt att huvudtränare Marcelo Bielsa får sparken.

- Det här är det tuffaste beslutet jag har behövt fatta under min tid i Leeds United, sett till all framgång Marcelo har haft i klubben, säger ordförande Andrea Radrizzani i pressmeddelandet.

- Med Marcelo som vår huvudtränare har vi haft tre otroliga säsonger och den goda tiden återvände till Elland Road. Han förändrade kulturen i klubben och tog med sig vinnarmentalitet till oss alla. Men jag måste agera efter vad som är bäst för klubben och jag tror att en förändring är nöjdvändig för att säkra vår Premier League-status. Resultaten och prestationerna senaste tiden har inte mött våra föräntningar.

Marcelo Bielsa kom till Leeds sommaren 2018 och har skördat stora framgångar sedan dess. Efter att ha fört laget till seriesegern i Championship säsongen 2019/2020 slutade Leeds på en imponerande nionde plats i Premier League förra säsongen.

Argentinaren har blivit omåttligt populär bland Leeds-fansen och gjort sig känd för sin intensiva och sevärda "Bielsa-ball", men nu tar alltså äventyret slut för 66-åringen. Leeds meddelar att en ny huvudtränare kommer att presenteras i morgon, måndag. Enligt transferexperten kommer förre RB Leipzig-tränaren Jesse Marsch att ta över klubben.

Efter 26 omgångar ligger Leeds på 16:e plats i Premier League, två poäng före Burnley på nedflyttningsplats. Burnley har dock två matcher färre spelade.

