Officiellt: Leeds värvar brasiliansk ytter

Leeds gav under måndagskvällen besked om att brasilianske yttern Raphinha, 23, ansluter till klubben från franska laget Rennes. Brassen är den här säsongen noterad för ett mål och två assist på sex matcher i Ligue 1, men är nu alltså klar för en flytt till England.

Leeds meddelar att Raphinha har skrivit på ett kontrakt till sommaren 2024, men med förbehåll för internationell godkännande.

Raphinha anslöt förra sommaren till Rennes från Sporting CP, men har även en bakgrund med spel i Vitoria Guimaraes i Europa.



🙌 #LUFC are delighted to announce the signing of Brazilian winger Raphinha from @staderennais