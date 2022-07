Officiellt: Leeds värvar Sinisterra

Luis Sinisterra har spelat i Feyenoord sedan han värvades från Once Caldas 2018. Totalt har den 23-årige yttern gjort 35 mål samt 29 assist på 113 matcher sedan dess, ett facit som har väckt intresse. Nu står det klart att han tar nästa steg i karriären.

På torsdagen blev det officiellt att Leeds värvar Sinisterra. Colombianen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till juni 2027 med Premier League-klubben.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano betalar Leeds 25 miljoner euro, motsvarande knappt 270 miljoner svenska kronor, plus bonusar för att köpa loss Sinisterra. Feyenoord ska även ha förhandlat in en vidareförsäljningsklausul i avtalet.

Luis Sinisterra har fem landskamper med Colombia på meritlistan.

