Officiellt: Leicester agerar efter storförlusten - sparkar tränaren

Leicester föll i går tungt med 4-1 mot Crystal Palace i Premier League. Det var lagets tredje raka förlust och sjätte raka match utan seger i ligan, vilket innebär att laget numera är placerat på tolfte plats i ligatabellen.

Tränaren Claude Puel, som i oktober 2017 tog över rodret i klubben, gjorde därmed sin sista match för den här gången vid sidlinjen i klubben. Leicester meddelade under lördagsförmiddagen att Puel får sparken.

Leicester meddelar vidare att även assisterande tränaren Jacky Bonnevay får gå, medan Mike Sowell och Adam Sadler tar över efter duon tills vidare, medan klubben söker efter en ny permanent lösning till posten som huvudtränare.

The Sun rapporterar att tidigare Liverpool-tränaren Brendan Rodgers, numera huvudtränare i Celtic, är huvudkandidat att ta över efter Puel i Leicester.

Leicester City Football Club has today (Sunday) parted company with Claude Puel, who leaves his position as First Team Manager with immediate effect.https://t.co/VoZnGBJ8Up