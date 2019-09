Officiellt: Lindelöf förlänger sitt kontrakt med United - skriver nytt långtidskontrakt

Victor Nilsson Lindelöf kom till Manchester United sommaren 2017 och har slagit sig in i lagets startelva helt sedan Ole Gunnar Solskjær tog över som manager förra vintern. I år har han spelat samtliga matcher i laget bredvid nyförvärvet Harry Maguire, ett mittbackspar som ser ut som klubbens mittlås för en tid framöver.

Detta eftersom svensken nu har förlängt sitt kontrakt med klubben.

- Sedan dagen jag kom hit har United känts som hemma. Jag har växt väldigt mycket både som spelare och som person de senaste två åren och jag är tacksam över all stöttning och hjälp jag fått av klubben. Jag älskar att spela fotboll och mitt mål nu är att hjälpa laget att vinna troféer och ge tillbaka till fansen för deras oöverträffade support, säger han i ett uttalande på klubbens hemsida.

När Nilsson Lindelöf anlände till United för lite över två år sedan skrev han ett kontrakt fram till sommaren 2021, med en option att förlänga ytterligare ett år. Nu kommer han att stanna fram till åtminstone 2024, men det finns återigen en option som gör det möjligt för klubben att förlänga kontraktet en säsong till.

Tidigare har Daily Express skrivit att mittbacken, i och med det nya kontraktet, kommer att fördubbla sin lön till 150 000 pund i veckan, omkring 1,7 miljoner kronor. Skulle han stanna i klubben fram till 2025 skulle det ge honom en sammanlagd lön på omkring 538 miljoner kronor över hela kontraktet.

- Victor har etablerat sig här och har blivit en väldigt viktig del av vårt lag. Han sprider ett lugn över planen och jag kan se att han är fast besluten att hjälpa klubben och bli framgångsrik här, säger managern Ole Gunnar Solskjær.

Lindelöf har spelat 74 matcher för United och har noterats för ett mål. Han har även spelat 31 landskamper för Sverige. Tidigare i veckan skrev även David De Gea på ett nytt kontrakt med United som knyter honom till klubben fram till 2023.

It’s an honour to play for this club and I can’t wait to do so for many years to come. My future is only red. #MUFC pic.twitter.com/LZc63Ynib2