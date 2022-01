Officiellt: Liverpool agerar - kallar hem Williams

I hård konkurrens har Rhys Williams, 20, inte lyckats ta en ordinarie startplats i Liverpool. Mittbackstalangen lånades därför ut till Championship-klubben Swansea inför säsongen - där han dock bara har noterats för fem ligamatcher.

På torsdagen meddelar Liverpool att man nu kallar tillbaka Rhys Williams till klubben.

"Jag vill tacka alla i Swansea för att ni fick mig att känna mig som en del av familjen från start. Det grämer mig att det (utlåningen) inte blev som planerat men det har varit ett nöje att vara en "swan" under tiden jag fick", skriver han i ett inlägg på sitt Instagram-konto.

Rhys Williams debuterade i Liverpool-tröjan i fjol och fick förtroendet i 19 matcher.

