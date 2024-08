Officiellt: Liverpool lånar ut Bajcetic

Arne Slot har kommit in som ny tränare i Liverpool. Nederländaren har också fått en drömstart på sin tid i England då hans lag har bärgat två raka segrar.

En spelare som dock inte verkar vara med i framtidsplanerna är Stefan Bajcetic, som har saknats i matchtrupperna mot Ipswich och Brentford. Nu står det också klart att spanjoren lämnar klubben tillfälligt.

Under fredagskvällen meddelar nämligen Liverpool att Bajcetic lånas ut till Red Bull Salzburg under den kommande säsongen.

- Vi tror att det är det bästa för honom att få speltid just nu, i stället för att kanske spela sporadiskt hos oss och sedan bänkas under längre perioder, säger Arne Slot, enligt The Times.

Annons

I Salzburg kommer Bajcetic att återförenas med Jürgen Klopps tidigare assisterande tränare, Pep Lijnders, som numera är huvudansvarig i Salzburg. I laget finns även Bobby Clark, som såldes från just Liverpool tidigare i augusti.

Bajcetic är född i Spanien och anslöt till Liverpool från Celta Vigo i januari 2021.