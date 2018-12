Officiellt: Liverpool skriver "långtidskontrakt" med försvarsstjärna

Liverpools talangfulle mittback Joe Gomez, 21 tog redan under förra säsongen en ordinarie plats i lagets backlinje och har i år fortsatt att imponera, ihop med Virgil van Dijk, i klubbens mittbackslås. Nyligen fick han däremot ett tungt besked, då han ådrog sig en fraktur i nedre vänster ben mot Burnley och ser ut att missa resten av året.

I dag fick han i stället något annat att glädjas åt - ett "långtidskontrakt" med Liverpool. Klubben meddelade i dag att Gomez har skrivit på ett nytt kontrakt.

- Jag har varit i klubben i ett par år nu och har haft förmånen att spela för Liverpool med all erfarenhet det ger. Jag är därför glad över att få chansen att förlänga mitt kontrakt här, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

- Jag älskar klubben. Jag älskar att spela och lära här och jag är glad över att få fortsätta, fortsätter han.

Gomez är i höst noterad för 13 framträdanden i Premier League och fem i Champions League. Han har totalt gjort 59 A-lagsmatcher för den engelska storklubben.

😁 @J_Gomez97 has signed a new long-term contract with the Reds!



▶️ https://t.co/IZwV5kxQUp pic.twitter.com/c5InmGpG7M